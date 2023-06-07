https://news.day.az/politics/1571412.html Сближение подходов Азербайджана и Армении - приоритет для России - Захарова
Сближение подходов Азербайджана и Армении - приоритет для России - Захарова
Для России всегда остается приоритетом сближение подходов Азербайджана и Армении.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что Россия готова в дальнейшем всячески содействовать выработке устойчивых, сбалансированных решений.
"Что касается тематики разблокирования коммуникаций в регионе, то она предметно прорабатывается вице-премьерами России, Азербайджана и Армении. Это компетенция соответствующих представителей, которые были обозначены", - сказала Захарова.
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