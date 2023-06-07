Сближение подходов Азербайджана и Армении - приоритет для России

Для России всегда остается приоритетом сближение подходов Азербайджана и Армении.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия готова в дальнейшем всячески содействовать выработке устойчивых, сбалансированных решений.

"Что касается тематики разблокирования коммуникаций в регионе, то она предметно прорабатывается вице-премьерами России, Азербайджана и Армении. Это компетенция соответствующих представителей, которые были обозначены", - сказала Захарова.