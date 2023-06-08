Будут ли армяне арестовывать Владимира Путина в Ереване?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, будут ли армяне арестовывать президента России Владимира Путина в Ереване. Представляем вашему вниманию текст публикации:

В Армении продолжается неразбериха вокруг ратификации Римского статута - признания юрисдикции Международного суда в Гааге. 24 марта Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут соответствует Конституции страны, и правительство Армении может продолжить процесс ратификации соглашения. При этом 17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина - то есть, после ратификации Владимир Владимирович рискует быть арестованным, если приедет в Армению.

После решения Конституционного суда проект решения вернули в правительство Армении, а уже оно должно было в течение трех месяцев направить его в парламент для окончательного утверждения. Крайний срок - 24 мая - давно прошел. Документы в парламент так и не поступили. Так что происходит?

Армянские СМИ, например, возмущены даже не столько тем, что процесс остановился, сколько тем, что Никол Пашинян или другие представители правящей команды НИЧЕГО не сообщили общественности. Документы не были направлены в парламент, а об этом оказались не в курсе даже депутаты его собственной партии. Журналисты попытались выяснить у армянских депутатов, планируются ли какие-то обсуждения в связи с ратификацией Римского статута, но получали примерно одинаковый ответ - "ничего пока не обсуждалось, а будет ли обсуждаться - мы не в курсе".

Похоже, что армянские власти этой историей вокруг юрисдикции Гаагского суда просто загнали себя в тупик. Довести дело до конца они боятся, отказаться от идеи - то ли не могут, то ли не хотят. Вот и приходится армянам прятать голову в песок - вдруг про тему вообще забудут?