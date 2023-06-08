https://news.day.az/politics/1571540.html Главы МИД США и Турции обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Главы МИД США и Турции обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Состоялся телефонный разговор между новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Анадолу, госсекретарь США Блинкен поздравил Хакана Фидана с его новой должностью.
В ходе телефонного разговора стороны обсудили членство Швеции в НАТО, процессы нормализации между Турцией и Арменией и Азербайджаном и Арменией, приобретение и модернизацию F-16, зерновое соглашение.
Дипломаты подчеркнули, что они готовы встретиться как можно скорее, чтобы обсудить общие вопросы, стоящие на повестке между двумя странами.
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