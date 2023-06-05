Новый глава МИД Турции о приоритетах внешней политики страны

Турция продолжит придерживаться Концепции внешней политики, основанной на национальных интересах и с прицелом на независимость от любых форм влияния. Об этом заявил новый министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на церемонии передачи полномочий главы внешнеполитического ведомства в понедельник в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"На посту главы государства приложу максимум усилий для защиты и продвижения интересов Турции, вклада в целостность, безопасность и благосостояние страны", - заверил министр.

Он выразил радость назначением на пост главы дипломатии в столетнюю годовщину Республики и в 500-летие формирования внешнеполитического ведомства страны.

Фидан поблагодарил Мевлюта Чавушоглу за "многолетнюю весомую и тяжелую работу" на посту главы МИД Турции.