Во всем виноват Никол Пашинян: Армения не устраняет главную проблему

Автор: Акпер Гасанов

Повторение - мать учения. Напоминаю содержание одного из пунктов Трехстороннего заявления, подписанного в ночь на 10 ноября 2020 года. В нем четко прописано, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Под этим документом стоит подпись премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

То есть, глава армянского государства официально обязался добиться вывода всех незаконных армянских вооруженных формирований с территории, где дислоцируются российские миротворцы. Но спустя без малого три года с момента начала 44-дневной войны мы видим, что Пашинян так и не выполнил свои официально скрепленные автографом обязательства.

То есть, корень проблемы состоит именно в этом - нежелании или неспособности официального Еревана устранять главный источник угрозы для новых военных провокаций. Это то самое ружье, повешенное на стену, которое обязательно выстрелит. И оно уже выстреливало не раз. Снова это произошло 27 июня в 20:05, когда незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении села Галайчилар Агдамского района.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий Бекиров Али Шукюр оглу. Естественно, ответ азербайджанской стороны был и он снова показал, что наша армия в состоянии быстро и жестко отрезвлять армянских провокаторов. Сейчас СМИ РА подняли вой по поводу случившегося. Они сообщают о том, что азербайджанская армия нанесла удары по позициям незаконных армянских вооруженных формирований в Агдеринском и Ходжавендском направлениях.

Они указывают на то, что в результате ответных мер азербайджанской армии уничтожены 5 членов незаконных армянских вооруженных формирований. Называют имена 4-х членов: Армо Абгарян, Самвел Торосян, Ерванд Тадевосян и Гагик Балаян. Так вот все они погибли именно потому, что премьер-министр РА Никол Пашинян не выполняет обязательство Армении по выводу всех незаконных вооруженных формирований с нашей территории.

Точно также, как именно провокационные действия Никола Пашиняна и всего армянского военного и политического руководства, спровоцировали 44-дневную войну. Сейчас Пашинян отчаянно оправдывается за поражение в ней, безостановочно ищет "козлов отпущения", хотя в реальности ему всего лишь нужно посмотреть в зеркало, чтобы понять, кто является главным виновником той войны.

Это он, помимо всего прочего, отдавал приказы бомбить мирные азербайджанские города в ходе 44-дневной войны. В результате тех бомбежек погибло мирное азербайджанское население. Так что, по большому счету, место Пашиняна на скамье подсудимых в суде по преступлениям против человечности. Но эту очевидную истину не хотят признавать не только в РА, но и в странах, оказывающих ей военно-политическую поддержку.

Политики из этих стран предпочитают критиковать Азербайджан, хотя наша страна является пострадавшей. Это наши, а не армянские территории более четверти века находились под оккупацией. Это наш город Агдам превращен в "Карабахскую Хиросиму". Это на территории Азербайджана, а не Армении разрушено огромное количество домов, мечетей, объектов культуры.

Наконец, это на территории Азербайджана, в Карабахском экономическом районе нашей страны, незаконно проживает несколько тысяч носителей паспортов другого государства. Это карабахские армяне, которые носят паспорта граждан РА. В РА нет азербайджанцев. И тем более, в РА нет азербайджанских незаконных вооруженных формирований.

На территории Азербайджана же остаются незаконные армянские военные формирования. Они там остаются, несмотря на подпись Пашиняна под Трехсторонним заявлением, где был пункт об их разоружении. Они там остаются, несмотря на заявления Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана.

И Пашинян, добавлю, недавно сообщил о том, что из госбюджета РА выделены новые средства для армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана. Это тоже провокация. Потому, что у Азербайджана нет возможности контролировать распределение этих средств, часть которых вполне может быть потрачена на содержание незаконных вооруженных формирований, на которые опираются карабахские сепаратисты. Как видим, все вопросы к официальному Еревану, который окончательно заврался.