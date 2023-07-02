Армянская кинокомедия: почему Ален Симонян не удовлетворил Метаксе Акопян?

Автор: Акпер Гасанов

Это все очень напоминает армянскую кинокомедию, с тем лишь уточнением, что снявшие ее пытаются убедить весь мир в том, что демонстрируют историческую сагу, призванную воспеть героизм разгромленных оккупантов. Итак, начнем с истерики, которую закатила одна из "парламентариев", придуманного среди армян Карабахского экономического района Азербайджана, некто Метаксе Акопян.

Она пожаловалась на то, что отношения между "должностными лицами" в Ханкенди и Армении отсутствуют уже 3 года, и это не новость. Называть карикатурных представителей того или иного, никем не признанного органа карабахских сепаратистов "должностными лицами" можно с таким же успехом, с каким Ким Кардашьян объявят образцом целомудрия. Впрочем, это не единственный забавный момент в этой истории.

Метаксе из Ханкенди заявила, что в Армении давно взят режим воздержания в отношении карабахских армян. Такое впечатление, что это воздержание печально сказалось лично на даме из Ханкенди, которая назвала даже главный адресат своего личного недовольства. Это - спикер армянского парламента Ален Симонян. Он, по словам Акопян вот уже 200 дней как воздерживается от отношений с карабахскими сепаратистами.

Мол, даже за все время мифической "блокады", он не позвонил в Ханкенди к кому-либо. Например, к самой Метаксе. Симонян не удовлетворил ее и иных армян Карабахского экономического района Азербайджана, даже через телефонную трубку. Аналогичным образом себя ведут, по ее словам, и иные официальные лица РА.

Даже министр иностранных дел РА не отвечает на звонки карабахских сепаратистов, вынуждая некоторых из них писать письма в Ереван, на электронную почту ряда министерств и ведомств, причем не получая ответов и на это. Осталось, следуя совету известного литературного персонажа, который вряд ли знаком с Метаксе из Ханкенди ибо он не армянин, грузить апельсины бочками.

Контакт с ереванскими чиновниками вряд ли наладится, но разрядка от воздержания, появившегося в связи с отсутствием контактов с официальными лицами РА, может иметь место. Другое дело, что вопли из Ханкенди носят какой-то алогичный характер. Ведь, содержатся карабахские сепаратисты, по прежнему, из армянского госбюджета. Совсем недавно премьер-министр РА Никол Пашинян выделил очередные миллионы драм на эти цели.

Кроме того, в ходе ответной операции азербайджанской армии "Месть-2" были уничтожены 5 армянских террористов. Так вот, двое из них оказались военнослужащими ВС Армении. Руководствуясь принципами гуманизма, азербайджанская сторона передала трупы двух ликвидированных военнослужащих ВС РА, которые, согласно сообщениям армянских СМИ, будут похоронены на "Ераблуре" в Ереване в соответствии с пожеланиями родителей. Но возник вопрос- а что они вообще делали на нашей земле, тем более, что официальный Ереван вроде бы признал территориальную целостность Азербайджана?!

Плюс, чего еще не хватает карабахским сепаратистам, если им из Армении и денег выделяют и военнослужащих отправляют на азербайджанскую территорию?! Метаксе из Ханкенди на этот вопрос не ответила. Но армянская кинокомедия на этом не закончилась. Свою роль отыграл теперь певец, исполнитель, участник 44-дневной войны Артур Хаченц. Проще говоря, выступил представитель проигравшей, разгромленной армии страны-оккупанта. Но сколько же понтов было в его речах!

К примеру Артур подчеркнул, что и после войны можно распрямить спину, приложить усилия, возродиться, но власти поступают наоборот, и это делается чтобы навязать людям пораженчество в качестве единственной истины. Какой-то странный этот армянский певец. Он пытается доказать самому себе и еще кому-то, что можно гордиться разгромным поражение армянской армии, в ходе которого свои спринтерские способности продемонстрировали свыше 12.000 дезертиров армии страны-оккупанта.

Но на этом Артур не завершил демонстрацию своего помета мысли. "Я 27 лет жил и боролся против турка, я не собираюсь покорно проходить под флагами Азербайджана и Турции, через установленный Азербайджаном КПП", изрек он. А что он собирается делать? Оставаться, оказывается, в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

"Я не намерен подчиняться Азербайджану, у меня свой способ борьбы, потеряв родной Гадрут, дом-имущество, я не собираюсь эмигрировать, когда моей Родине будет нужен солдат, я буду стоять в первом ряду", - сказал он. То есть, сидит себе на азербайджанской земле армянский певец и говорит, что готовится воевать с Азербайджаном. Что тут сказать? Можно заметить, что есть куча иных армян, которые регулярно проходят через ППП "Лачин". Получается, что все они, по версии певца Артура, недостаточно духовиты. Смешно? Более чем. Впрочем, такого рода речи мы уже слышали не раз. Те армянские "герои соцсетей", которые угрожали нам "дойти до Баку", а потом "никогда не покидать" оккупированные РА наши земли, в конечном итоге всплывали в Ереване. Так будет и с этим Артуром. Он тоже вынужден будет покинуть Карабахский экономический район Азербайджана, ибо не готов признавать наши законы.

Он может это сделать "гордо", свалив в РА через какие-то окольные дороги. Может он, в ходе своего бегства, даже песни петь- свои и чужие. Азербайджану до его репертуара нет никакого дела. А вот заберет ли он с собой, отправляясь в путь, еще и Метаксе Акопян и прочих карабахских армян, жалующихся на игнорирование их со стороны руководителей РА, за этим нам наблюдать будет забавно. Кинокомедия же демонстрируется! Как бы не пытались ее персонажи придать себе облик "героический" и "серьезный".