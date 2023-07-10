Грустные будни бесполезного пропагандиста: новая лажа Костика Затулина

Автор: Акпер Гасанов

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, и как лажает армянский лоббист и по совместительству зампредседателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин. Забавнейший, доложу я вам, персонаж! Потенциальный конкурент лучших клоунов, выступающих на разных цирковых аренах. Покойный Владимир Жириновский, впрочем, был лаконичнее в оценке этой персоны. Жаль, что полное цитирование его мнения о Затулине мне не позволяет приводить хорошее воспитание и уважение к читателям.

Впрочем, в правоте данной нецензурной характеристики нас убеждает сам Затулин. Давайте, для начала, напомню некоторые последствия его выкрутасов. Итак, 23 мая 2010 года он участвовал в цирковом представлении под названием "выборы" среди карабахских сепаратистов. Естественно, что никто в мире эти "выборы" не признал. При этом, МИД Азербайджана включило Затулина в список персон нон-грата.

Костик на этом не угомонился и всячески расширял список стран, куда ему запрещен въезд. В 2018 году новой такой страной стала Эстония. Но настоящая раздача запретов настигла Костика после полномасштабного военного вторжения России в Украину. Затулина справедливо признали одним из поджигателей этой войны и на выдачу "банов" не поскупились.

Вначале, он был включён в санкционный список стран Евросоюза, затем Костик был внесен в санкционный список Великобритании, после чего попал под санкции Украины. Ну а 30 сентября 2022 года Затулин был внесен в санкционный список США. В дальнейшем, он был включен в санкционный список Канады, Швейцарии, Австралии, Японии и Новой Зеландии. Прямо полный кавалер запретов и санкций какой-то! Парнишка долго шел к "успеху", однако.

А дальше произошло и вовсе трагикомическое происшествие. В конце октября 2022 года, вместе с главой RT Маргаритой Симоньян, Костик получил запрет на въезд в Армению. Этот шаг был объяснен публичными высказываниями Затулина в адрес Армении и ее руководства. То есть, спущены в унитаз были многолетние плоды потуг Затулина, как ярого про-армянского говоруна согласно заранее оговоренному тарифу.

Но самое забавное произошло совсем недавно. Костик внезапно "прозрел" до такой степени, что принялся сетовать на провал в войне, которую РФ развязала против Украины. "По какому из этих пунктов мы достигли результата? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл", сетовал Затулин. Уверен, что после новости о том, что Украину принимают в НАТО, градус его истерии достигнет новых высот.

Но и без того уже очевидно, что перед нами многократно использованный и выброшенный за ненадобностью пропагандист, который бесполезно отыгрывал свою партию. Армению обелял? Обелял. Получи запрет на въезд в РА! Войну России против Украины оправдывал? Оправдывал. Получи полный пакет запретов на путешествие в разные страны мира. При этом, констатируя еще и провал того, за что агитировал!

Но, судя по всему, Затулину все еще мало запретов. Он активно напрашивается на то, чтобы стать персоной нон-грата и в Турции. Ведь, Костик призвал разбомбить завод по производству Bayraktar в Украине. Удары следует нанести, как только этот завод возникнет. Об этом он заявил в интервью "Говорит Москва". "Разбомбить. Наша страна может разбомбить этот завод, как только он возникнет. Я думаю, это самое действенное средство борьбы с этим заводом", изрек Затулин.

Языком мести- не мешки ворочать. На что в реальности способна "вторая армия мира" все уже увидели. Ее "потолок" - удары по мирным украинским городам. Поэтому очевидно, что ничего из предложенного Затулиным не будет претворено в жизнь. Это он так, своей очередной клоунадой, российскую аудиторию пытается успокоить.

Там же видят, что РФ стремительно теряет влияние в мире. В итоге, Турция передала Украине пятерых командиров батальона "Азов", спокойно игнорируя истерику в РФ по этому поводу. Кроме того, президент Турции Эрдоган, в ходе встречи с Володимиром Зеленским заявил, что Украина достойна вступления в НАТО. Он также заявил о поддержке территориальной целостности Украины. Плюс, Турция намерена продлить "зерновую сделку" еще на три месяца. Причем, особо не считаясь с позицией России и заявив о готовности отправить свои военные корабли для сопровождения украинских грузов.

Ну и наконец добавлю, что Турция и Украина подписали меморандум, в рамках которого страны продолжат вместе развивать производство беспилотников. И все это происходит на фоне информации о поставках Украине турецкой артиллерии, а точнее, самоходных артиллерийских установок (САУ) T-155 Firtina - глубокой модификации корейской гаубицы K9 Thunder.

В России ничего этому противопоставить не могут. Эта страна самоизолировалась, стала токсичной даже для своих недавних союзников. Что, кстати, показал и недавний мятеж ЧВК "Вагнер", обнаруживший еще и слабость российской вертикали власти. Но об этом Костик пока не говорит. Он работает ртом по иному поводу. Давая нам новую возможность еще раз констатировать, что бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, и как лажает армянский лоббист и по совместительству зампредседателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.