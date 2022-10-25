Хромая судьба Константина Затулина: куда его послали в Армении?

Автор: Акпер Гасанов

Если эта новость подтвердится официально, то мы имеем дело с самым смешным жизненным финалом одного из глашатаев глупости, подлости и мерзости. Итак, одному из главных лоббистов Армении в России, первому заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину запретили въезд в эту самую РА.

Причем, эту новость передал не какой-то там телеграмм-канал. Тут все интереснее. Это по данным принадлежащей семье премьера Никола Пашиняна газеты "Айкакан жаманак", его сочли персоной нон-грата в Армении. Повторюсь, что нужно дождаться официального подтверждения этой новости, но учитывая то, какое именно СМИ опубликовало эту новость, притулится в РА у Затулина больше не получится. И это, вне всякого сомнения, будет очень забавно.

Что могло стать поводом для такого рода решения по российскому политику? С 16 по 18 сентября Затулин находился в Армении.И по итогам своего вояжа , он сделал заявление. "Не мог не откликнуться на необходимость посетить Армению в трудные времена. Многие в Армении смирились с поражением в войне 2020 года, что и удостоверили итоги внеочередных парламентских выборов летом 2021 года. Думали, что выбирают мир", произнес он тогда.

Камень, брошенный в огород руководства РА и большинства граждан этой страны, проголосовавших за действующую власть, был продемонстрирован слишком нарочито.Тем более, что Костик тогда ляпнул не только это. "Армении, как и всему региону, нужен мир, но не ценой перманентного унижения. Мирный договор и демаркация армяно-азербайджанской границы не снимают проблему статуса Нагорного Карабаха", умозаключил российский политик по вызову армянской диаспоры.

То есть, Затулина занесло настолько, что он, находясь в РА, позволил себе критиковать все шаги руководства Армении и лично Никола Пашиняна. Плюс, прозвучала и "горькая шутка", как свои потуги острить назвал сам Затулин про то, что "я ушел, а Нэнси Пелоси осталась".Учитывая очевидный дрейф руководства РА в американском направлении, такая вольность в мыслях российского парламентария вполне могла возмутить тех, кто связывал большие надежды с гастролями в Ереване Нэнси Пелоси.

Такая вот забавная получается история. Она похлеще той, что сейчас развернулась вокруг российского пропагандиста Антона Красовского, который сделал ряд поистине людоедских заявлений. Он призвал топить украинских детей в реке Тысине. Естественно, что украинская сторона продемонстрировала всему миру этот сюжет для демонстрации нравов, царящих в РФ.

После чего, "включились" все, включая самую большую пропагандистку войны России с Украиной, подсанкционную Марго Симоньян. Персонажи, буквально вчера стоявшие с Красовским по одну сторону баррикад, теперь поливают его помоями, "внезапно прозрев" и отмежевываясь от него. Над тем, кто сделал себе капитал на тиражировании ненависти и войны, нависла угроза уголовного преследования.

И этот аттракцион шокирующего лицемерия вспомнился теперь, на фоне сообщения о возможном запрете Затулину посещать впредь Армению. Ту самую, оправдывая преступления которой, Константин сделал себе неплохой финансово-политический капитал. Напомню, что в 2010 году он был награжден армянским Орденом Почета "за значительный вклад в дело углубления сотрудничества между Арменией и Россией, укрепления и развития дружбы между двумя народами".

То была награда за то, что Костик принял участие в балагане, который карабахские сепаратисты назвали "выборами". Азербайджан уже тогда, в 2010 году, объявил Затулина персоной нон-грата. Но он и потом ударно и, предположу, вовсе не бескорыстно, работал ртом и языком безостановочно, озвучивая ахинею в адрес нашей страны.

Запрещен ему, кстати, въезд и в Эстонию, а также в Украину. А теперь, судя по всему, послали Костика в пешее эротическое путешествие даже в РА. Возможно, это не очень сильно скажется на количестве бутылок коньяка, которые будут заносить Затулину российские армяне. Но как-то совсем уж явно просматривается параллель между этим российским политиком и полицейским из романа братьев Стругацких "Хромая судьба". Тем самым, который "из бывших коллаборационистов: не тех сажал и не ту задницу лизал, да и где ему в задницах разбираться - та она или не та...".