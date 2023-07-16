Вода тоже есть

Автор: Мехти Ахмедзаде

Более 6 месяцев армяне пытаются убедить весь мир в том, что в Ханкенди якобы нет ни воды, ни газа, ни света, ни продуктов питания и жизненно необходимых средств из-за "блокады", совершаемой Азербайджаном. Конечно, в Сети с все это время неоднократно публиковались разоблачающие армянство факты, фотографии и видео, в частности, сепаратисты сами в своих Instagram-профилях показывали, как они шикуют, поедая суши, пиццы и выпивая дорогие коктейли.

Такие же сказки рассказывались о подаче газа, мол азербайджанцы постоянно препятствуют снабжению. Тут стоит подчеркнуть, что газ Азербайджан перекрыть не может, ибо он подается из Армении. Оккупанты, захватив азербайджанские земли 30 лет назад, уничтожили или разобрали на металлолом все бакинские трубы. Но никто не вспоминает, как ПО "Азеригаз" починило находившиеся в отвратительном состоянии трубы сепаратистов, ибо, в отличие от некоторых, мы заботимся о всех трубопроводах, проходящих по нашим территориям.

Араик, Рубик и другие преступники постоянно устраивают одни и те же истерики про несуществующий "гуманитарный кризис", но реальность всегда приводит к тому, что правда всегда сама всплывает наружу. Так произошло и сегодня.

В Ханкенди армяне массово обливаются водой в честь религиозного праздника Вардавар.

Судя по опубликованным фотографиям, голодом, естественно никто не измучен, а вода есть. Причем ее настолько много, что можно без всяких проблем обливаться.

Интересно, как на этот раз будут оправдываться сепаратисты, рассказывая о "нехватке водных ресурсов"?

Вот не умеют врать совсем. Ну так где голод и нехватка воды? "Продуктов нет", но откуда-то постоянно появляется свежая рыба для суши. "В магазинах пусто", а Варданян за полгода не похудел ни на килограмм. Его широкая морда постоянно занимает половину экрана, каждый раз когда его показывают.

Как видим, армянство, которое пытается представить вышеперечисленное явью, давит на жалость, желая получить от мировой общественности "должную реакцию". Каждый день сепаратисты сидят и занимаются брейнстормингом, прикидывая все новые "трагичные истории". Как бы ни старались сепаратисты, факты говорят сами за себя. Никаких проблем в Ханкенди нет. Блокады тоже, ибо десятки машин с необходимым грузом продолжают ежедневно проезжать в сторону азербайджанского города, который временно находится в зоне ответственности российского миротворческого контингента.