Азербайджан вправе задерживать военных преступников на своей территории

Сколько сегодня шума вокруг Лачинского погранпункта в западных СМИ. Но где они все были, когда оккупировались азербайджанские земли, совершались этнические чистки, уничтожалось азербайджанское наследие? Где были те, кто кричат сегодня о "блокаде", когда армянские оккупанты убивали детей и стариков в Ходжалы?

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный литовский военный журналист, участник Первой карабахской войны Ричардас Лапайтис.

Был рад и горд получить приглашение на Глобальный медиа-форум, был счастлив проснуться в шушинской гостинице и видеть за окнами эту панораму, дышать этим воздухом. Раны города еще заметны, но процесс идет. Думаю, через пару лет мы уже не увидим следов той Шуши, во что ее превратили армяне. Вы, азербайджанцы, молодцы, что не сдались.

Это был уже третий послевоенный мой приезд в Шушу. В первый раз я приехал почти сразу после войны. Тогда увидел плачевную картину, а сейчас многое изменилось. Город стал неузнаваем. Столько построено, столько восстановлено. Он стал намного краше, чем был до оккупации. Шуша возрождается и радует глаз. Всегда приятно вернуться в Шушу. Находясь здесь, я, хоть и не являюсь азербайджанцем, но тоже ощущаю некую особую энергетику и понимаю, почему этот город так дорог азербайджанскому народу и почему считается символом очень многих прекрасных вещей. Теперь он является и символом Победы. Я участвовал в Первой карабахской войне, переживал вместе с азербайджанским народом горечь потерь и прекрасно помню, каково было тридцать лет знать, что Шуша находится в руках врага, чувствовать это изо дня в день. Приезжая в Шушу, я переполняюсь гордостью, словно сам имею ко всему этому какое-то отношение. Я не представляю Азербайджан без Шуши. Считаю символичным, что Глобальный медиа-форум проводится именно в Шуше.

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Незабываемое впечатление от пресс-конференции Президента Ильхама Алиева, от обсуждений и встреч. Было очень много гостей со всего мира, много интересных дискуссий. Никогда не забуду рукопожатия Президента. После пресс-конференции так получилось, что он оказался рядом со мной. Я протянул ему руку и поблагодарил за освобождение Шуши. В ответ он улыбнулся, крепко сжал мою ладонь и сказал, что знает меня, что неслучайно наградил меня орденом "Достлуг" и что это меня нужно благодарить за объективность и поддержку справедливой позиции Азербайджана.

Наверное, излишне говорить, какой след оставил в моем сердце этот краткий диалог с азербайджанским лидером.

Сегодня, наблюдая за ситуацией у границы в Лачине, я снова и снова вспоминаю о событиях тридцатилетней давности. Главным образом потому, что и тогда деяния армян не замечались миром и мировыми СМИ и все камни летели только в Азербайджан. Мир молчал, когда Армения оккупировала азербайджанские земли, когда армяне убивали мирных жителей в Ходжалы, Гарадаглы, Мешали и др. Были единицы, кто приезжал в зону конфликта и справедливо освещали события. Но большинство либо молчали, либо поддерживали Армению, проводившую этнические чистки.

Помощник Президента Хикмет Гаджиев, выступая на медиа-форуме, вспомнил обо мне, сказал, что в зале присутствует литовский журналист, который единственный из участников мероприятия был свидетелем событий в Ходжалы и старался донести правду до мира. Я был очень тронут. Никто не посылал меня на войну в Карабах, я принял это решение сам. Наоборот, меня отговаривали. Я собирался, ехал, имея часто билет только в один конец. И ни разу за все эти годы не пожалел об этом. На медиа-форуме в Шуше, признаюсь, был очень рад почувствовать, что моя работа не была напрасной, что она не забыта.

А потом осмотрелся и философски задумался о том, что сегодня, когда Азербайджан победил, стал сильным и авторитетным, здесь присутствуют представители крупных и знатных медиа со всего мира. Но в те тяжелые дни никого не было рядом с Азербайджаном. Представители этих медиа не видели изуродованные трупы детей и женщин, не спали на полу по многу дней, не прятались от летящих на голову армянских снарядов, не пили воду из вазы с засохшими цветами в Агдаме...Почти что никто не реагировал на расправы армян с мирным населением, на этнические чистки и армянский террор. Только единицы из иностранных журналистов тогда говорили правду.

Посмотрите, сколько сегодня шума вокруг Лачинского погранпункта в западных СМИ! Но где они все были, когда оккупировались азербайджанские земли, совершались этнические чистки, уничтожалось азербайджанское наследие? За тридцать лет на оккупированных Арменией землях при молчании мировых СМИ, политиков и дипломатов были разрушены не только все города и села, но и святые места, мавзолей, библиотеки, учебные заведения, даже кладбища. Где были те, кто кричит сегодня о "блокаже", когда армянские оккупанты совершили геноцид в Ходжалы?

Азербайджан вправе защищать свой суверенитет. Государственную границу никто не отменил. Он вправе задерживать военных преступников и пересекать провокации. Во всем мире национальные меньшинства подчиняются законам той страны, где живут. Не понимаю, чего все требуют от Баку. Карабах - территория Азербайджана, и правительство Азербайджана само решает, кого пропускать через госграницу, а кому сказать до свидания. Все изменилось, и прежние времена больше не вернутся.

Какие еще впечатления увез с собой из Азербайджана в этот раз? Совершенно невероятное приключение. С моим другом, знаменитым альпинистом Исрафилом Ашурлы мы поехали в горы на севере страны, у самых границ с Россией. Исрафил покорил многие вершины мира, и я поехал с ним покорять свою вершину. Мы поднялись на высоту в 3 тысячи метров над уровнем моря, разбили лагерь, но покорить гору не удалось - помешала погода. Разразилась страшная гроза с ливнем и селем, нарушилась связь. В Литве нет гор, и я, приехав на форум в солнечную Шушу, конечно, не был готов к подобным испытаниям. Но Исрафил муаллим обо всем позаботился. Утром с трудом удалось связаться с погранзаставой, выяснилось, что все дороги смыло и приехать за нами они не смогут, то есть нам нужно выбираться самим. В то утро в горах Азербайджана под грохот селевого потока я отметил свой незабываемый день рождения. Потом мы собрали рюкзаки и стали спускаться. На полпути нас все же встретили, чему я был несказанно рад.

Это был мой первый опыт в горах и я влюбился с первого взгляда. Надеюсь попытать счастья с вершиной в моем любимом Азербайджане еще раз.

Лейла Таривердиева