https://news.day.az/politics/1597595.html Погибли 3 военнослужащих в результате крушения военного транспортного средства - ИМЕНА
Погибли 3 военнослужащих в результате крушения военного транспортного средства - ИМЕНА
13 сентября в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие Азербайджанской Армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате несчастного случая. Аллах ряхмят элясин!", - говорится в сообщении.
По факту ведется расследование.
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