Погибли 3 военнослужащих в результате крушения военного транспортного средства

13 сентября в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие Азербайджанской Армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

"Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате несчастного случая. Аллах ряхмят элясин!", - говорится в сообщении.

По факту ведется расследование.