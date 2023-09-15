Эксперты Азербайджана и Армении встретились в Тбилиси

15 сентября в Тбилиси состоялась встреча делегаций экспертов из Азербайджана и Армении.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Центре анализа международных отношений Азербайджана.

Было отмечено, что делегации возглавили председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев с азербайджанской стороны и директор Института Кавказа Александр Искандарян с армянской стороны.

Стороны обсудили вопросы между двумя странами.