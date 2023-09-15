https://news.day.az/politics/1598300.html Эксперты Азербайджана и Армении встретились в Тбилиси
Эксперты Азербайджана и Армении встретились в Тбилиси
15 сентября в Тбилиси состоялась встреча делегаций экспертов из Азербайджана и Армении.
Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Центре анализа международных отношений Азербайджана.
Было отмечено, что делегации возглавили председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев с азербайджанской стороны и директор Института Кавказа Александр Искандарян с армянской стороны.
Стороны обсудили вопросы между двумя странами.
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