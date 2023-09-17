https://news.day.az/politics/1598590.html Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу
17 сентября примерно в 09:55 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.
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