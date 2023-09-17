Позиции азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу

17 сентября примерно в 09:55 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.