Кто-нибудь, объясните Артуру Артаваздовичу, что Google есть у всех!

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армянский псевдо хакер Артур Артаваздович обманывает население Армении. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Поражает, с какой радостью армяне придумали себе таинственного супергероя Артура Артаваздовича, который "мастерски" отслеживает и сообщает какие-то якобы секретные данные о наших военных объектах, авиации и спутниках.

Мамкин хакер Артаваздович (или кто там за ним стоит) видимо не в курсе, что все эти "доклады" можно найти по разного рода онлайн-сервисам. Простой поиск в Google выдаст их буквально за 10 минут.

Какие армяне - такой у них и супергерой... Неизлечимые.