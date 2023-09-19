Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии

18 сентября около 23:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.