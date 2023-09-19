https://news.day.az/politics/1599030.html Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии
18 сентября около 23:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении Агдамского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре