https://news.day.az/politics/1599734.html Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОИС - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОИС - ФОТО
20 сентября 2023 года в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Хусеином Брахимом Таха.
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