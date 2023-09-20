Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем ОИС

20 сентября 2023 года в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Хусеином Брахимом Таха.

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