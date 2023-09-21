https://news.day.az/politics/1599829.html Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Азиатской парламентской ассамблеи
Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Азиатской парламентской ассамблеи
Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Азиатской парламентской ассамблеи на 2024-2026 годы.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил Генеральный секретарь Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди на заседании комитета.
Он сказал, что поддержит кандидатуру Азербайджана.
Отметим, что в Баку проходит заседание Постоянного комитета АПА по социальным и культурным вопросам.
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