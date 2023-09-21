Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Азиатской парламентской ассамблеи на 2024-2026 годы.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил Генеральный секретарь Постоянного комитета по социальным и культурным вопросам Азиатской парламентской ассамблеи Мохаммед Реза Маджиди на заседании комитета.

Он сказал, что поддержит кандидатуру Азербайджана.

Отметим, что в Баку проходит заседание Постоянного комитета АПА по социальным и культурным вопросам.