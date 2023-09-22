https://news.day.az/politics/1600092.html В МИД Азербайджана ответили Жозепу Боррелю
В МИД Азербайджана ответили Жозепу Боррелю
Заявление Верховного представителя Евросоюза по международным отношениям и политике безопасности Жозепа Борреля от 21 сентября по поводу последних событий в регионе намеренно искажает все реалии на местах и является совершенно неадекватным.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в связи с заявлением Борреля.
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