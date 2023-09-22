В МИД Азербайджана ответили Жозепу Боррелю

Заявление Верховного представителя Евросоюза по международным отношениям и политике безопасности Жозепа Борреля от 21 сентября по поводу последних событий в регионе намеренно искажает все реалии на местах и ​​является совершенно неадекватным.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в связи с заявлением Борреля.