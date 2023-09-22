Караван с продовольственным грузом движется из Агдама в Ханкенди

Караван с продовольственным грузом, отправленный 22 сентября министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, движется из Агдама в Ханкенди.

Об этом в пятницу сообщил Trend начальник Карабахского регионального центра МЧС Мирали Фейзиев, передает Day.Az.

Новость обновляется