https://news.day.az/politics/1600147.html Караван с продовольственным грузом движется из Агдама в Ханкенди - МЧС Азербайджана
Караван с продовольственным грузом движется из Агдама в Ханкенди - МЧС Азербайджана
Караван с продовольственным грузом, отправленный 22 сентября министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, движется из Агдама в Ханкенди.
Об этом в пятницу сообщил Trend начальник Карабахского регионального центра МЧС Мирали Фейзиев, передает Day.Az.
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