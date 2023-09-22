Азербайджан никогда не был равнодушен к судьбе армянского населения в Карабахе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом в интервью арабоязычной программе телеканала "France 24" заявил заместитель генерального директора АМИ Trend Руфиз Хафизоглу.

Он отметил, что с этой целью МЧС Азербайджанской Республики направило продукты питания для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана.

Во время интервью Р.Хафизоглу жестко отреагировал на фразу ведущего "Нагорный Карабах", заявив, что такой территории, как "Нагорный Карабах" не существует - есть только Карабах.

"Азербайджан всегда не только говорил, но и доказывал, что готов к миру. Нашей целью является обеспечить мир и стабильность в регионе", - добавил Р.Хафизоглу

Отметим, что министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджанской Республики приняло решение отправить продовольственный груз для удовлетворения потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. 22 сентября из Агдамского района были отправлены два 20-тонных грузовика c различными продуктами питания и средствами гигиены, а также два грузовика с хлебом.