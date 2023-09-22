Турецкая общественность поддерживает борьбу Азербайджана с терроризмом

Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) заявила о своей поддержке локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в связи с этим в Стамбульском офисе Турецко-азербайджанской ассоциации солидарности и культуры (İS-TAD) состоялась пресс-конференция.

На мероприятии выступили председатель IS-TAD и представитель TADEF Сафар Каракоюнлу и заместитель председателя правления TADEF Пярвиз Мамедзаде. Было отмечено, что азербайджанское государство, справедливое дело которого они поддерживают, преподало необходимый урок Армении, совершающей террористические акты на территории Азербайджана. Турецкая общественность так же желает, чтобы в регионе царили мир и стабильность.

"TADEF поддерживает политику, проводимую победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым по обеспечению территориальной целостности Азербайджана", - сказали выступающие.