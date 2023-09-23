Как зачищали Карабах от армянских боевиков

Обнародованы очередные кадры зачистки Карабаха от армянских сепаратистов.

Как сообщает в субботу Day.Az, видео, распространившееся в социальных сетях, было снято во время локальных антитеррористических мероприятий, которые продолжались 23 часа.

Представляем вам эти кадры: