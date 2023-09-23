https://news.day.az/politics/1600492.html Как зачищали Карабах от армянских боевиков - РЕАЛЬНЫЕ КАДРЫ БОЕВ
Как зачищали Карабах от армянских боевиков - РЕАЛЬНЫЕ КАДРЫ БОЕВ
Обнародованы очередные кадры зачистки Карабаха от армянских сепаратистов.
Как сообщает в субботу Day.Az, видео, распространившееся в социальных сетях, было снято во время локальных антитеррористических мероприятий, которые продолжались 23 часа.
Представляем вам эти кадры:
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