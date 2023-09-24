Главы МИД Азербайджана и Ирана встретились в США

23 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахияном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также по последней ситуации в регионе.

С удовлетворением была отмечена растущая динамика сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, подчеркнута важность встреч на высоком уровне и межструктурных контактов, осуществленных в последнее время по ряду других сфер.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес на региональном и международном уровнях.