Армянские и французские грузовики возвращены с границы с Лачином

Грузовые автомобили с 400 тоннами "гуманитарной помощи", отправленной 26 июля из Армении под предлогом "спасения армянского населения Карабаха" от "гуманитарной блокады", начали двигаться обратно из Лачина в сторону Армении.

Как сообщает корреспондент Trend, помимо 19 армянских фур, были возвращены обратно две французские.

Day.Az представляет эти кадры: