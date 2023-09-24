https://news.day.az/politics/1600761.html Армянские и французские грузовики возвращены с границы с Лачином - ФОТО - ВИДЕО
Армянские и французские грузовики возвращены с границы с Лачином - ФОТО - ВИДЕО
Грузовые автомобили с 400 тоннами "гуманитарной помощи", отправленной 26 июля из Армении под предлогом "спасения армянского населения Карабаха" от "гуманитарной блокады", начали двигаться обратно из Лачина в сторону Армении.
Как сообщает корреспондент Trend, помимо 19 армянских фур, были возвращены обратно две французские.
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