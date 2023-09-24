Обнаружен квадрокоптер, принадлежащий формированиям вооруженных сил Армении

При осмотре территории после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана на одной из боевых позиций были обнаружены принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении квадрокоптер и снаряды к нему.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана

Снарядами, установленными на квадрокоптерах этого типа, подвергались обстрелу позиции Азербайджанской Армии.