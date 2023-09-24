https://news.day.az/politics/1600786.html Обнаружен квадрокоптер, принадлежащий формированиям вооруженных сил Армении - ФОТО
Обнаружен квадрокоптер, принадлежащий формированиям вооруженных сил Армении - ФОТО
При осмотре территории после локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана на одной из боевых позиций были обнаружены принадлежащие формированиям вооруженных сил Армении квадрокоптер и снаряды к нему.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана
Снарядами, установленными на квадрокоптерах этого типа, подвергались обстрелу позиции Азербайджанской Армии.
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