Генпрокуратура завела дело по факту смерти двух азербайджанских военнослужащих в результате взрыва в Агдаме

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух азербайджанских военнослужащих в результате взрыва мины в Агдаме, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Как известно, 24 сентября в Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о том, что в результате взрыва мины на территории Агдамского района погибли военнослужащие воинской части № N министерства обороны Шадманов Акрам Юнус оглу и Сеидов Турал Ислам оглу, а Алиев Эльвин Талех оглу получил телесные повреждения различной степени тяжести.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что на основании поступившей информации сотрудниками управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана и Военной прокуратуры Агдама были проведены предварительные процессуальные проверки.

"По факту в Военной прокуратуре Агдама было возбуждено уголовное дело по статьям 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и по другим статьям УК Азербайджанской Республики. Были допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении ведомства.