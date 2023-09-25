https://news.day.az/politics/1601157.html Президент Турции озвучил в Нахчыване строки из стихотворения Гусейна Джавида - ВИДЕО
Президент Турции озвучил в Нахчыване строки из стихотворения Гусейна Джавида - ВИДЕО
Как сообщалось, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Азербайджане.
После состоявшейся в Нахчыване церемонии подписания документов между двумя странами Президенты Азербайджана и Турции выступили с заявлениями для прессы, сообщает Day.Az.
На мероприятии Президент Турции привел строки из стихотворения гениального азербайджанского поэта Гусейна Джавида "Dəniz tamaşası", отметив чувство радости в связи с тем, что была услышана молитва поэта:
"Hər bəladan əsirgə yurdumuzu,
Kamran eylə şanlı ordumuzu!"
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