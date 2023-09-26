https://news.day.az/politics/1601292.html Перечень конфискованного в Карабахе оружия
Перечень конфискованного в Карабахе оружия
Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 26 сентября.
Day.Az представляет данный перечень:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 909
2. Артиллерийские орудия - 47
3. Средства ПВО - 165
4. Боеприпасы - 251308
5. Снаряжение и принадлежности - 1674
6. Оптические и другие приборы - 154
7. Бронетехника - 22
8. Автомобильная техника - 75
9. Прицеп - 21
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