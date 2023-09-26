В Ходжавенде демонтирован памятник террористу Монте Мелконяну

В азербайджанском городе Ходжавенд демонтирован памятник террористу Монте Мелконяну.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Представляем вниманию читателей соответствующее фото.