https://news.day.az/politics/1601378.html В Ходжавенде демонтирован памятник террористу Монте Мелконяну - ФОТО
В Ходжавенде демонтирован памятник террористу Монте Мелконяну - ФОТО
В азербайджанском городе Ходжавенд демонтирован памятник террористу Монте Мелконяну.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Представляем вниманию читателей соответствующее фото.
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