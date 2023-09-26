Али Асадов встретился с министрами, участвующими в мероприятиях ОТГ в Баку

26 сентября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министрами сельского хозяйства, принимавшими участие во 2-м заседании министров сельского хозяйства Организации тюркских государств (ОТГ) и 2-м агробизнес-форуме тюркских государств.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр подчеркнул важность 2-го заседания министров сельского хозяйства и 2-го агробизнес-форума тюркских государств, выразив уверенность в том, что эти мероприятия будут способствовать развитию сотрудничества между тюркскими государствами в области сельского хозяйства.

Было отмечено, что укрепление связей со странами тюркского мира является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Была предоставлена информация о последовательных мерах, принимаемых в Азербайджане в направлении развития ненефтяного сектора. Отмечено, что в результате успешной экономической политики, проводимой в стране, достигнута диверсификация экономики, созданы благоприятные условия для развития аграрного сектора, как и всех других отраслей.

На встрече были обсуждены реализуемые проекты в области сельского хозяйства между Азербайджаном и государствами-членами и государствами-наблюдателями Организации тюркских государств, а также перспективы развития сотрудничества.