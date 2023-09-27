Минздрав о мерах по реабилитации раненых в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

В ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными Силами Азербайджанской Республики 19-20 сентября 2023 года, 511 военнослужащих азербайджанской армии и 1 гражданское лицо получили ранения, передает в среду Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

Как отмечается, для скорейшего оказания помощи раненым работают профессиональные медицинские бригады высокого уровня и принимаются все необходимые медицинские меры.

"Желаем скорейшего выздоровления нашим раненым военнослужащим. Мы чтим светлую память всех наших военнослужащих, погибших за территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики, и выражаем глубочайшие соболезнования их семьям и родственникам. Да помилует Аллах всех наших шехидов", - говорится в сообщении министерства.

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