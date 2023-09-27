В Канаде были совершены незаконные действия против "Дома Азербайджана"

В Канаде недавно были совершены незаконные действия против "Дома Азербайджана".

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам в среду глава Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов.

По его словам, в связи с этим инцидентом правоохранительным органам была предоставлена информация.

"Мы стараемся, чтобы все меры были в рамках права и закона. С 2021 года во всех наших диаспорских организациях установлены камеры наблюдения. Каждое из нападений, совершенных представителями армянской диаспоры на "Дома Азербайджана", было зафиксировано. Собранные материалы по всем фактам переданы в местные правоохранительные органы", - сказал Мурадов.