Хроника Победы (28.09.2020): Артиллерийским подразделениям противника на Агдеринском направлении был нанесён ответный удар

Проходит три года со дня начала 44-дневной Отечественной войны. Контрнаступательная операция в Карабахе и Восточном Зангезуре стала ключевым, поворотным моментом как в истории Азербайджана, так и для всего региона. Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева Вооруженные силы Азербайджана разгромили армянскую армию, восстановив территориальную целостность страны. Таким образом в регионе была создана совершенно новая реальность, для всех стран региона открылось широкое поле возможностей.

28 сентября 2020 года артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении, открывающим огонь по нашим населенным пунктам, был нанесён ответный удар, передает Day.Az.

Подразделения противника, понесшие большие потери в результате точного огня наших артиллеристов, были вынуждены оставить свои огневые позиции и отступить. Следует отметить, что эти артиллерийские подразделения входили в состав 5-го горнострелкового полка армянской армии.