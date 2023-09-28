Конфискованные в Карабахском регионе боевая техника, оружие и боеприпасы

Обнародована информация на 18:00 28 сентября о конфискованных боевой технике, оружии и боеприпасах после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Представляем вниманию перечень конфискованных боевой техники, оружия и боеприпасов на 18:00 28 сентября:

Оружие

1. Стрелковое оружие - 1151

2. Гранатометы - 84

3. Пушки и гаубицы - 16

4. Минометы - 39

5. Противотанковое оружие - 22

6. ПВО - 132

Техника

1. Бронетехника - 18

2. Автомобильная техника - 120

3. Прицепы - 21

4. Вспомогательная техника - 5

Боеприпасы

1. Ракеты - 984

2. Пушечные и гаубичные снаряды - 2722

3. Зенитные пушечные снаряды - 2627

4. Минометные снаряды - 6653

5. Гранаты - 2266

6. Ручные гранаты - 1368

7. Патроны - 652842

8. Прочие боеприпасы - 2132

Устройства

1. Оптические приборы - 216

2. Другие устройства - 31

Снабжение

1. Средства индивидуального снабжения - 677

2. Установки различного оружия - 8

3. Прочие средства снабжения - 2076.