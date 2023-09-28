Конфискованные в Карабахском регионе боевая техника, оружие и боеприпасы
Обнародована информация на 18:00 28 сентября о конфискованных боевой технике, оружии и боеприпасах после завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Представляем вниманию перечень конфискованных боевой техники, оружия и боеприпасов на 18:00 28 сентября:
Оружие
1. Стрелковое оружие - 1151
2. Гранатометы - 84
3. Пушки и гаубицы - 16
4. Минометы - 39
5. Противотанковое оружие - 22
6. ПВО - 132
Техника
1. Бронетехника - 18
2. Автомобильная техника - 120
3. Прицепы - 21
4. Вспомогательная техника - 5
Боеприпасы
1. Ракеты - 984
2. Пушечные и гаубичные снаряды - 2722
3. Зенитные пушечные снаряды - 2627
4. Минометные снаряды - 6653
5. Гранаты - 2266
6. Ручные гранаты - 1368
7. Патроны - 652842
8. Прочие боеприпасы - 2132
Устройства
1. Оптические приборы - 216
2. Другие устройства - 31
Снабжение
1. Средства индивидуального снабжения - 677
2. Установки различного оружия - 8
3. Прочие средства снабжения - 2076.
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