Как сообщалось ранее, сепаратисты в Карабахе объявили о самороспуске. Об том заявил так называемый "глава" армянских сепаратистов Самвел Шахраманян. В "распоряжении" так называемого "главы" сепаратистского режима Самвела Шахраманяна отмечается, что в соответствии с соглашением, достигнутым с представителями Азербайджанской Республики при посредничестве российского миротворческого контингента, обеспечивается свободный и беспрепятственный проезд жителей Карабаха, в том числе разоруженных военнослужащих, по "Лачинскому коридору" на собственном транспорте, в связи с чем принято следующее решение: распустить все "государственные учреждения" и "организации", находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года; армянскому населению Карабаха, в том числе находящимся за его пределами, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Карабахе.

Как сказал в четверг Day.Az политолог Ильяс Гусейнов, Азербайджан осуществляет свои планы, основанные на международном праве.

"Азербайджан уже давно выступает с призывами, мы требовали разоружения незаконных формирований в регионе. Сегодня мы становимся свидетелями того, что гражданские объекты использовались сепаратистами в качестве складов оружия. Азербайджан в настоящее время предпринимает шаги для удовлетворения насущных потребностей армян в Карабахе", - сказал Гусейнов.

Представляем вниманию это интервью в видеоформате.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19-20 сентября в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 13:00 20 сентября 2023 года после обращения представителей армянского населения Карабаха при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.

21 сентября 2023 года Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился с жителями Армении в Евлахе, чтобы обсудить социальные и гуманитарные проблемы, в частности потребность в топливе и продовольственной помощи. С тех пор Азербайджан предоставил топливо для систем отопления, школ, детских садов, служб экстренной помощи и пожарных подразделений, а также гуманитарную помощь для поддержки жителей Карабаха.