Миссия ЕС поддерживает армянский терроризм?

Автор: Байрам Эльшадов

В феврале миссия ЕС прибыла в Армению по приглашению армянского руководства. На словах цель миссии - проведения мониторинга армяно-азербайджанской границы. Но что происходит в реальности?

30 сентября днем с позиций вооруженных сил Армении в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечярского района был произведен снайперский выстрел по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района.

В результате выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Оруджев Вюсал Хейбалы оглу.

Примечательно, что место выстрела совпало с местонахождением автомобилей миссии ЕС. Фактически, армяне совершили преступление под прикрытием миссии ЕС, которая помешала отреагировать на эту провокацию.

Что это, если не защита армянского терроризма?