https://news.day.az/politics/1603635.html Баку осудил предвзятые заявления главы МИД Франции
Баку осудил предвзятые заявления главы МИД Франции
Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной, озвученные ею минувшим днем во время пресс-конференции в рамках визита в Армению.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
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