Баку осудил предвзятые заявления главы МИД Франции

Мы решительно осуждаем и отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонной, озвученные ею минувшим днем во время пресс-конференции в рамках визита в Армению.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

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