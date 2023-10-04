Соловьев испугался топонима Ханкенди

Автор: Байрам Эльшадов

Глупенький провокатор и дешевый пропагандист Владимир Соловьев вновь встал на колени перед своими армянскими владыками. Человек, считающий себя знающим политологом, при этом являющийся откровенным олухом и неучем по части политики и международных отношений, в прямом эфире занимается антиазербайджанской пропагандой. И считает, что наказание не постигнет его. Но мы вернемся про часть о наказании.

Пригласив в студию одного из армянских блогеров, Соловьев потратил почти 40 секунд на извинения за то, что назвал Ханкенди единственным правильным названием этого города. Обещал даже разобраться, найти редактора, который допустил такую "ошибку" и наказать его. Только, вот кого волнует мнение продажного и беспринципного пропагандиста? Особенно учитывая то, что он ничего не решает и его слова это пустое выделение углекислого газа.

В Азербайджане прекрасно знают о любви Соловьева к армянским деньгам и его симпатиях к армянам и ныне не существующим сепаратистам. И поэтому его слова вызывают только смех и улыбку. В глазах общественности в Азербайджане Соловьев превратился в помесь циркового клоуна и попрошайки, который страдает биполярным расстройством и нарциссизмом. Ведь как по другому можно объяснить его резкие перемены в позициях, и желание всегда привлекать к себе внимание своей глупостью и неосведомленностью.

Но за все в этой жизни надо платить. И расплата приходит. Соловьев прекрасно знает это, так как ему уже несколько раз приходилось извиняться перед Азербайджаном. Иногда складывается впечатление, что он страдает, а может и наслаждается эмоциональным мазохизмом. Ведь только так можно объяснить частые извинения, которые потом приходится приносить дешевой армянской марионетке, считающей свое мнение единственно верным.

Вопрос - когда мы увидим пропагандиста Соловьева пресмыкающегося и просящего прощение за нарушение суверенитета Азербайджана? Предлагаем читателям освежить память: