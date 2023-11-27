США шантажировали Турцию из-за поддержки Азербайджана

США требовали от Турции прекратить поддержку Азербайджана в карабахском вопросе.

Как передает Day.Az, об этом сказал пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции (ПСР) Омар Челик.

"Кто бы ни шантажировал Турцию в вопросах безопасности, для нас это не имеет значения. Турция не поддастся шантажу. Каждый раз они придумывают отговорки по поводу истребителей F-16, F-35. США требовали от Турции прекратить поддержку Азербайджана в карабахском вопросе. Когда Азербайджан освободил Карабах, они шантажировали Турцию, давая понять, что поддержка Азербайджану станет препятствием для отправки упомянутых боевых самолетов", - сказал Челик.

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