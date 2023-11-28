В Баку проходит конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт"

28 ноября в Баку начала свою работу Международная техническая конференция "Борьба с минной угрозой: инновации и передовой опыт".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, целью проведения данной конференции, которая продлится два дня, является донести до всего мира существующую минную проблему Азербайджана, продемонстрировать глобальные инновационные технологии в области гуманитарного разминирования и укрепить международное партнерство в этой области.

Во II Международной технической конференции, организованной Азербайджаном, принимают участие более 100 представителей международных организаций, операционных и производственных компаний, осуществляющих деятельность в области разминирования, из 25 стран мира, официальные правительственные лица, а также представители государственных структур и дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане.

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