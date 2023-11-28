В ЕС разоблачили истинные намерения Армении

Европейский суд по правам человека разоблачил истинные намерения Армении.

Об этом в своей публикации в социальной сети "Х" заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает Day.Az.

"Европейский суд по правам человека в своем последнем решении от 17 октября 2023 года ("Дело Ованнисяна и Карапетяна против Армении") отметил, что граждане Республики Армения Р.Ованнисян и А.Саркисян были призваны в армию Армении в 2009 и 2008 годах и направлены в воинскую часть № 36534 "Вооруженных сил Нагорного Карабаха". В июле 2010 года они оба были убиты своими сослуживцами в результате внутреннего инцидента. Родители убитых военных подали в суд на Армению с требованием компенсации.

Суд далее отметил, что "он уже рассматривал в других делах вопрос о юрисдикции Армении над указанной территорией и установил, что Армения осуществляла эффективный контроль над "Нагорным Карабахом" и прилегающими территориями, и следовательно, вышеуказанные события произошли в пределах юрисдикции Армении", - написал дипломат.

По словам Э.Мамедова, Армения настаивает на своей позиции о том, что она не имела никакого контроля и юрисдикции над оккупированными тогда территориями Азербайджана, чтобы отрицать свою ответственность за любые незаконные действия, совершенные там.

"Говоря дипломатическим языком, ЕСПЧ пришел к выводу, что Армения не была честной", - подчеркнул замминистра.

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