https://news.day.az/politics/1618466.html Армян не заставляли покидать Азербайджан - Джейхун Байрамов
Армян не заставляли покидать Азербайджан - Джейхун Байрамов
Армян не заставляли покидать Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 30-м СМИД ОБСЕ.
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