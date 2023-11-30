Армян не заставляли покидать Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 30-м СМИД ОБСЕ.

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