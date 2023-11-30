Армении потребовалось более 2,5 месяцев, чтобы представить свои комментарии по проекту мирного соглашения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 30-м СМИД ОБСЕ.

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