Ответственность за выезд армянских жителей с территории Азербайджана - лежит на Армении

Как подтвердили и представители международных организаций, в ходе антитеррористических мероприятий локального характера проведенных Азербайджаном в сентябре текущего года в Карабахе, не было применено никакого насилия против мирного населения, а ответственность за выезд армянских жителей с территории Азербайджана несут Армения и сепаратистский режим, находившийся под ее контролем.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

В частности, была отмечена неприемлемость применения двойных стандартов, избирательного подхода в отношении основных принципов международного права, таких как восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Напомним, что 30 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в ​​столицу Северной Македонии Скопье. В рамках визита запланировано участие и выступление Джейхуна Байрамова на 30-м заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также встречи с официальными лицами других стран, участвующих в мероприятии.

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