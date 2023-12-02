Мошенник Рубен Варданян

Автор: Байрам Эльшадов

Немало времени прошло с момента последнего упоминания имени Рубена Варданяна. Как и полагается человеку, которого постигла участь стать отработанным материалом, о нем забыли все. Все его друзья, покровители, бизнес партнеры. И только некоторые продолжают говорить о нем и пытаться сделать уже бывшего миллиардера героем.

Вот, к примеру, его сын, Давид Варданян, на вручении какой-то премии вспомнил все хорошее о своем отце и сидельце на нарах. Но у каждой истории есть и другая сторона, и про криминальное прошлое своего отца Давид, конечно же, решил промолчать. Поможем же сыну уголовника и вспомним и другие достижения Варданяна старшего.

А ведь Рубен был финансовым преступником мирового уровня. Он участвовал в отмывании огромного потока финансовых средств. OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) расследовал незаконную деятельность Варданяна и пришел к выводу, что за период с 2006 по 2013 год армянский бизнесмен вывел из России порядка 9 миллиардов долларов. Согласитесь, сумма феноменальная.

Но одна деталь делает историю еще более грязной. Варданян выводил эти денежные средства с помощью подставных фирм путем подделывая подписи их "руководителей". Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках бандита Варданяна, а их подписи были сфальсифицированы. Одного из них авторы расследования нашли в Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из офшоров Варданяна на 50 миллионов долларов.

А потом Варданян демонстративно отказался от российского гражданства. Все для того, чтобы избежать американских санкций и иметь возможность продолжать заниматься грабежом. Ведь только так всегда зарабатывал Рубен.

А еще Варданян манипулировал людскими жизням и страданиями в Карабахе. Придумав себе титул, соответствующий лучшим традициям тоталитарной пропаганды, Варданян начал эксплуатировать ситуацию для получения личной выгоды. Создав миф о "блокаде Карабаха" по указке преступника был подняты цены на основные продукты, что послужило его дальнейшему обогащению. И, конечно, никто не задал ему очевидный вопрос - почему он не похудел ни на грамм, если Карабах уже долгое время находится под блокадой. Ни говоря о том, что за все время страшнейшего гуманитарного кризиса не было погибших.

Рубен Варданян - человек, которого не беспокоят вопросы морали, правды и чести. Это делец годами управлявший коррупционными схемами по выводу финансовых средств. В последствии его аппетиты увеличились и он решил попробовать себя в политике, считая что такими же методами сможет добиться успеха и тут.

Карма и справедливое наказание настигло Варданяна. Сегодня он мотает срок в камере где-то в Азербайджане. Человек, который слишком долго плевал на закон, в конце концов попался и сел, как видится, на долгий срок.

Возможно, что в будущем мы узнаем больше грязных подробностей из жизни Варданяна. Как и возможно, что он был связан с известными политиками, в том числе и на Западе. Потому что сложно поверить в то, что он в одиночку и без помощи смог создать столь крупный преступный синдикат по отмыванию денег.

Но одно точно известно. Больше никого не обманет Варданян. Никого не заставит голодать. И будет у него время подумать о своих ошибках. Этим же стоит заняться и его сыну. Его отец был обычным преступником, которому пришло время платить за свои злодеяния.