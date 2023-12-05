Обнародована ​​повестка очередного заседания парламента Азербайджана

Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 8 декабря, сообщает Day.Az.

В повестку заседания включены следующие вопросы:

1. Законопроект об утверждении Кодекса о конкуренции (третье чтение).

2. Законопроект "Об оценочной деятельности" (третье чтение).

3. Законопроект "О государственных резервах" (второе чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в законы "Об антимонопольной деятельности", "О защите прав потребителей", "О гражданской обороне", "О зерне", "О национальной безопасности", "О государственной тайне", "О подготовке к мобилизации и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" (второе чтение).

5. Законопроект "Об авиации" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в законы "О полиции", "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" и "Об общем образовании" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете" (второе чтение).

8. Законопроект "Об арбитраже" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы в связи с исполнением законов "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О целевых финансовых санкциях" (первое чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О деятельности судебной экспертизы" (первое чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в законы "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне" (первое чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании от безработицы" (первое чтение).

15.Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Кодекс о торговом судоходстве (первое чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (первое чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон "О морских портах" (первое чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в закон "О национальной безопасности" (первое чтение).

22. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).

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