МИД Азербайджана ответил Жозепу Боррелю

Серьезно искажающие реалии очередные ошибочные высказывания чиновника Евросоюза неприемлемы.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля, сообщает Day.Az.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!