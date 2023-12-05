https://news.day.az/politics/1619664.html МИД Азербайджана ответил Жозепу Боррелю
МИД Азербайджана ответил Жозепу Боррелю
Серьезно искажающие реалии очередные ошибочные высказывания чиновника Евросоюза неприемлемы.
Об этом сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля, сообщает Day.Az.
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