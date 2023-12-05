В Москве проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана

В Москве началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщает Day.Az, министры обсудят развитие двустороннего сотрудничества стран, а также актуальные региональные вопросы.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!