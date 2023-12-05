https://news.day.az/politics/1619666.html В Москве проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана
В Москве проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана
В Москве началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдоллахияном.
Как сообщает Day.Az, министры обсудят развитие двустороннего сотрудничества стран, а также актуальные региональные вопросы.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре