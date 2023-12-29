Три мнения на одну тему: в чем причина внешнеполитических провалов Армении?

Автор: Акпер Гасанов

Это будет история про три заявления, прозвучавших от совершенно разных людей, с разным статусом, но на одну и ту же тему. "К сожалению, официальный Ереван, поддавшись на уговоры западников, пытается переформатировать свою внешнеполитическую линию. Меняет проверенную временем союзническую связку с Москвой даже не на конкретную помощь Запада, а лишь на туманные посулы", об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

Я не буду рассуждать о том, насколько в реальности крепка российско-армянская связка, насколько успешно Ереван и Москва действуют в плане укрепления отношений между странами. Но я не могу не коснуться темы внешнеполитической линии официального Еревана, ибо его выкрутасы мы видим на примере попыток определенных стран, особенно Франции, запрыгнуть в последний вагон уходящего регионального поезда.

И вот тут мы приходим ко второму заявлению, которое привлекло внимание. Его сделал заместитель председателя АНК Левон Зурабян. Это ближайший соратник первого президента РА Левона Тер-Петросяна, в окружение которого в свое время входил и действующий премьер-министр РА Никол Пашинян. Замечу, что Зурабян никогда не был замечен в пророссийских настроениях. Тем не менее, он сказал практически то же самое, что и глава МИД РФ С.Лавров.

Зурабян утверждает, что Никол Пашинян был уверен, что Запад настолько мощный, что сможет если не поставить Азербайджан на колени, то, по крайней мере, заставить его подписать мирный договор на выгодных для Армении условиях. То есть, в обоих случаях мы слышим заявления, смысл которых сводится к тому, что официальный Ереван решил сделать ставку на Запад.

"Причем он с самого начала знал, что цена за это - отказ от Карабаха. То есть Пашинян отказывается от Карабаха, в результате чего ослабевают позиции России, в ответ Запад должен был оказать поддержку. Запад поддержал чисто в дипломатическом плане, но когда дело дошло до реализации разработанного плана, оказалось, что влияние Запада имеет весьма серьезные ограничения и границы", раскрывает детали случившегося Л.Зурабян.

Далее он начинает жестко иронизировать и утверждает, что надо быть Николом Пашиняном, чтобы после всего происшедшего понять, какую катастрофическую ошибку ты совершил. "То есть он в одностороннем порядке пожертвовал Карабахом, рассчитывая на то, что Запад воспользуется своим рычагом воздействия на Азербайджан", - заявил Зурабян. По его словам, Пашинян поверил агитации о том, что Россия проиграет, Запад един и поставит РФ на колени.

"Поверив в это, он сделал ставку на Запад, отверг Россию как слабую, отступающую единицу, а затем, когда выяснилось, что реальность не совсем соответствует утверждениям пропаганды, сейчас с некоторым опозданием пытается загладить все, понимая, что Россия не пала на колени, еще и взяла инициативу в свои руки. Сегодня уже весь мир говорит о неизбежном поражении Украины", - заключил представитель АНК.

Приведу и третье заявление. Его сделал политолог Степан Даниелян. По словам которого у Армении практически нет государственной стратегии внешней политики, куда движется страна, по какому курсу - вопросы, на которые не ответит и сама власть. "Будучи человеком с улицы, он не понял куда идут процессы. В отличие от того же Азербайджана, в Армении не было финансируемых правительством мозговых центров, а, следовательно, и не было понимания куда идут геополитические процессы и какова будет стратегия страны на том или ином этапе", - заявил С.Даниэлян.

И это ровно то, что соответствует действительности. Мы все не раз видели и сфокусировали внимание на том, что официальный Ереван проводит ошибочную внешнюю политику, что он жаждет усидеть на двух стульях, в итоге оказываясь раз за разом между ними. И про то, что ставка Пашиняна на Запад не сработала- тоже правда. Мы же видели, как та же Франция старалась помешать восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

На какие только провокации не шел официальный Париж! Одно их перечисление займет слишком много времени. Но что в итоге? Фиаско. Франция, как и Запад в целом, не сумел помешать Азербайджану полностью восстановить свою территориальную целостность. Они почти три десятилетия не только не вводили никаких санкций против РА за оккупацию наших земель, но и рассуждали о невозможности военного пути урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

После 44-дневной войны, а тем более после блестяще проведенной анти-террористической операции в Карабахском регионе Азербайджана, мы видим усиление давления на нашу страну со стороны Запада вообще и Франции в первую очередь. Но все это бесполезная трата времени. Азербайджан проводит блестящую внешнеполитическую линию, увеличивая свою значимость в мире. И Армения, если ее руководство заинтересовано в стабильном мире в регионе и развитии для своей страны, должно перестать плясать под чью-то дудку, направив все усилия на осуществление реальных шагов в направлении улучшения отношений с Азербайджаном.