Дунья Миятович раздает бесполезные советы Азербайджану

Автор: Байрам Эльшадов

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович никак не оставит в покое карабахский вопрос и принялась раздавать бесполезные советы Азербайджану. После своей поездки на Южный Кавказ в октябре 2023 года, Дунья Миятович продолжает предлагать, как ей кажется, эффективные решения существующих политических проблем. И судя по тому какие выдвигаются идеи, только комиссар Совета Европы по правам человека знает как принести мир в регион.

Офис Дуньи Миятович опубликовал продолжение отчета, который включает в себя ряд рекомендаций, включающий стандартные формулировки о том, что "необходимо гарантировать соблюдение прав человека для лиц, затронутых конфликтом" для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Прочный мир - конечно, дело хорошее. Но человеку, который хорошо знаком с историей конфликта, сложно читать рекомендации госпожи Миятович и не задавать вопросы. К примеру задуматься о причинах, по которым она молчала когда Карабах находился под оккупацией и вспомнила о правах человека только когда Азербайджан восстановил справедливость. Ведь и количество азербайджанцев, права которых, включая фундаментальное право на жизнь, было нарушено в результате армянской агрессии было колоссальным.

А вот еще один интересный вопрос, на который хотелось бы услышать ответ от еврокомиссара. Почему инициативы Баку, направленные на реинтеграцию армянских жителей Карабаха остались без ее внимания? Весьма сомнительно, что во время своего визита госпожа Миятович не получила информацию о практических шагах, которые были предприняты в этой сфере. Но она решила оставить и это без внимания.

И все эти ненужные советы дают повод задуматься о том, что еврокомиссар занимается вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Ведь Карабах является суверенной территорией Азербайджана и ее постоянные советы уж больно похожи на попытку повлиять на иностранное государство.

В целом, конечно же, ее мотивация не является тайной и загадкой. В сегодняшнем геополитическом климате любой вопрос является инструментом давления и торга. И проблемы прав человека не являются исключением. По этой причине Дунья Миятович проявляет такую активность по отношению к Азербайджану.

При этом, в самом ЕС немало проблем с соблюдением прав человека. Возьмем, к примеру, Францию. За последний год в стране прошли многочисленные акции протестов в связи с различными причинами, включая недовольство пенсионной реформой и убийство полицией этнически африканского подростка. В обоих случаях были зафиксированы массовые аресты, произвол и полицейская жестокость. Однако, еврокомиссар не уделила должного внимания этим вопросам.

Дунье Миятович стоит меньше раздавать ненужные советы Баку и сконцентрироваться на проблемах, которые находятся в ее юрисдикции. Тем более, что в Азербайджане ее мнение мало кого интересует.